Kriis tugevdas Eesti e-selgroogu

Eesti väljus ID-kaardi kriisist võitjana, leiab Net Groupi juhatuse liige Priit Kongo.

Infotehnoloogiamaailmas on ajafaktori kriitilisus tuttav teema. Panga- ja muude intensiivselt kasutatavate infosüsteemide uuendamiseks on aastas ainult paar perioodi, mil kasutajaid on vähem ja kus on võimalik leida 12tunnine aken vanade süsteemide sulgemiseks ning uuendatud süsteemide käivitamiseks. ID-kaardi turvavea puhul mõjutas ajafaktor meid aga eriti valusalt. Eestis on kasutuses umbes 800 000 ID-kaarti. Kui tavalises korras suudetakse päevas uuendada 2000 kaarti, siis polnud võimalik tagada, et piiratud ajaga suudetaks uuendada kõik vahetamist vajavad sertifikaadid.

Kui turvaprobleem ilmnes, ei olnud esialgu teada, kui palju on meil aega turvariskiga sertifikaatide peatamiseni (hiljem selgus, et seda oli kõigest kaks kuud). Sellises määramatuses tuli lahendada laias laastus kaks küsimust – esiteks, kuidas tagada Eesti kui e-riigi usaldusväärsus, ning teiseks, kuidas lahendada probleem tehniliselt.

Ühise eesmärgi nimel

Praeguseks, neli kuud pärast turvaprobleemi avalikustamist ja kaks kuud pärast sertifikaatide peatamist, on peaaegu pooled peatatud sertifikaadiga ID-kaartidest uuendatud. See tähendab seda, et need, kes kasutavad ID-kaarti igapäevategevustes, on seda nüüdseks juba teinud. Vähemalt 200 000 inimest peaks oma ID-kaardi sertifikaadi lähiajal uuendama, et olla valmis elektroonilise tuludeklaratsiooni esitamiseks. Praeguseks on kriis lahendatud, tehniline pudelikael läbitud ja probleem on kontrolli alla saadud.

Tekkinud olukorrast teavitamisel ja asjade arengust informeerimisel olid mõjusalt pildil nii peaminister Jüri Ratas kui ka majandusminister Urve Palo. Mõlemad, nii pea- kui ka majandusminister, andsid tugeva signaali, et ID-kaardi turvaprobleem on tähtis teema riigi tipptasemel ning et selle lahendamine on kõrge prioriteediga. Ei oleks oodanud nendelt ka teistsugust lähenemist, kuivõrd elektrooniline ID ongi riigi toimimise alustala. On kiitust väärt, et riigi tippjuhtide kommunikatsioon (koos riigi infosüsteemide ametiga ning politsei- ning piirivalveametiga) sai ühiselt paika, oli julgustav ning usaldav. See on väga hea, et kõik riigi institutsioonid olid ühel pool rindejoont ning seisid ühiselt meie huvide eest.