Julged siirduvad sogasesse vette

Lähiaastatel tootlus langeb, raha kallineb ja investeeringute tasuvus kahaneb, vaatab Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas ettepoole.

Taani päritolu investeerimispangal Saxo Bank on juba aastaid olnud tavaks uue aasta saabudes tulla välja pööraste turuprognoosidega, mis ei ole küll panga ametlik majavaade, kuid millel on potentsiaali raputada üldiseid seisukohti ning mis pakuvad riskialtile investorile võimalust liikuda seniste trendide murdumise ootuses laiale avalikkusele risti vastupidises suunas, aitavad avastada midagi uut ja põnevat. Mehhiko peeso kursi kiire tugevnemine USA dollari suhtes, Itaalia pankade aktsiate hinnaralli ning bitcoini paraboolne tõus kaunistavad Saxo Banki 2017. aastaks tehtud ennustusi, samal ajal kui mündi teisele poolele jäävad Suurbritannia Brexitist loobumise, vase hinna kiire kukkumise ning Föderaalreservi katastroofi äärele sattumise prognoosimine.

Bitcoin oli vaieldamatult möödunud aasta suurim staar, mille hinna liikumine on ületanud kauge kaarega ka Saxo Bankilt 2016. aasta lõpus 775 USA dollari tasemelt tuntuimale krüptorahale antud 2100 USA dollarilist hinnasihti. USAs hiljuti tehtud küsitlus näitas, et kolm neljandikku ameeriklastest ei osanud oma sõnadega bitcoini olemust selgitada, samal ajal ei takistanud see pisiasi neil rahaliselt selle peale panustamast.

Bitcoini ümber toimuv hüsteeria on osa keskpankade rahatrükist alguse saanud protsessist, kus ajaloolise keskmise tootluse saamiseks tuleb investoril võtta üha enam riske. Esmalt liiguti investeerimisjärgu võlakirjadest spekulatiivsetesse võlakirjadesse, sealt edasi dividendiaktsiatesse, mis tõusvate hindade ja langevate tulumäärade tingimustes vahetati kasvuaktsiate vastu. Järgmine rong viis investorid ühisrahastuse imelisse maailma, mille kõrged tulumäärad, negatiivsete tagasilöökide puudumine ning regulatsioonide vähesus olid piisavad argumendid portfelli likviidsuse vähemalt osaliseks ohverdamiseks. Kõik on hästi sinnamaani, kuni investor oskab hinnata oma portfelli koguriski. Heade investeerimisvõimaluste vähesus, meedias levivad üha riskantsemate instrumentide edulood ning palju vaba raha on kokku seganud sellise eliksiiri, mis kipub ka kogenud investoreid uinutama.

Tasub vaadata, mida teevad keskpangad

Aasta 2017 läheb finantsmaailma ajalukku erakordselt madala volatiilsusega, mida isegi Donald Trumpi saamine USA presidendiks või Põhja-Korea raketikatsetused pole suutnud heidutada. Investorid kardavad aktsiate hinna tõusust ilma jääda ning igat väiksemat korrektsiooni on kasutatud positsioonide täiendamiseks. See kõik on kaasa toonud olukorra, kus esimest korda ajaloos on maailma enimkaubeldaval S&P 500 aktsiaindeksil möödunud juba üle 400 kauplemispäeva järjest ilma viieprotsendilise languseta. Kahtlemata erakordne saavutus, kuid kahjuks liigume iga järgneva päevaga sammu võrra lähemale selle pika trendi murdumisele. Maailma aktsiaturgude kapitalisatsioon läheneb sajale triljonile dollarile, olles 2009. kriisi haripunktist kasvanud üle kolme korra. Mis saab edasi? Kas peaksime muutuma murelikuks?