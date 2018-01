Turul on ruumi küll

Konkurents kasvab muidugi veelgi, sest tegelikult on turul ruumi küll. Väiksemaid nišitegijaid tuleb ja läheb, mõni jääb ka pidama ning universaaltoidukaupluste arv väheneb edaspidigi. Suurtest kettidest on aga Maxima ainus, kes viimase viie aasta kokkuvõttes on kahjumit teinud, kõik ülejäänud on kenasti kasumis. Ja niikaua kuni suured kaupmehed kõik pikemas vaates kasumlikud on, ei saa sugugi pahaks panna seda, et avatakse uusi kauplusi ja turule ikka uusi proovijaid tekib. Mõni lühemajalise plaaniga, proovides „säästumarketit teha“ ja teised suure kontserni rahaga lipukest kaardile asetama, et pikemaks ajaks siin kanda kinnitada. Lisaks juustu-liha-veini-jne müügile spetsialiseerunud kauplusi.

Loomulikult tähendab see, et keegi saab kannatada, kehvemaid kauplusi ja keskusi suletakse, paljusid renoveeritakse, kaubanduspinda hakkab ka vabaks jääma ja toimuvad kõik muud seotud protsessid, millele pihta saanud asjaosalised üsna valuliselt reageerivad, kuid suures pildis ei ole see midagi dramaatilist.

Võitlus liidrikoha pärast

Tublimad elavad pidevalt pisut tulevikus ja katsetavad uusi lahendusi, et konkurentidest eristuda ja ajaga kaasas käies oma klientidele uusi ostlemisvõimalusi pakkuda. Inimeste igapäevast elu muutvaid uuendusi saab lähiaastatel olema päris palju ja juba kümne aasta pärast ei pruugi me suuta meenutada, kuidas käis ostlemine enne neid muutusi. Nii nagu me praegu päris hästi ei mäleta, kui piiratud oli toodete valik kaubanduses enne esimese Eesti hüpermarketi käivitamist kunagise ETK poolt. Või kuidas juba täna ei suuda nutipultidega ostlejad ära imestada, kuidas oli võimalik enne nutikassade loomist tipptunni ajal kauplustes hakkama saada, järjekordades seista, kaupa mitu korda korvi-lindile-kotti ümber tõsta, selle asemel, et pärast piiksutamist need otse ostukotti panna ja enne koju jõudmist rohkem mitte puutuda.

Selle taustal jätkub võitlus turuliidri positsiooni pärast. Maxima on seda positsiooni juba aastaid igatsenud, kuid kõigile turuosalistele o selge, et Coopi keegi orgaaniliselt kinni ei püüa. Coop on aastast-aastasse oma turuosa kasvatanud ja käibevahe järgmistega on pidevalt hoopis suuremaks kärisenud. Maximale ja Rimile on ainus võimalus oma positsiooni parandamiseks keegi üles osta. Valikuid eriti palju ei olegi. Tõenäoliselt on kõik võimalikud ostjad kõigi võimalike müüjatega korduvalt läbirääkimisi pidanud, aga kuniks ka väiksemad tegijad suudavad veel kasumlikult tegutseda ja usuvad, et nende olukorda on võimalik parandada, on raske kokkuleppele saada. Aga selle poolest võivad 2018 ja 2019 tõepoolest murdelisteks osutuda ja lõpuks võivad toimuda konsolideerumised, mida juba pikalt oodatud.

Turuosalistel tuleb aga meeles pidada, et kaubandus ei ole lihtne kaupade vahendus tootjalt klientidele. Inimesed ei lähe tegelikult poodi piima, makarone ja apelsine ostma. Nad lähevad hoopis looma endale võimalust valmistada kodus mõnus pastaroog, nautida hommikukohvi värske piimaga ja kosutada ennast mahlase vitamiinipommiga. See tähendab, et kaubanduse roll ei ole müüa kaupa, vaid pakkuda inimestele võimalust elada just sellist elu, nagu keegi tahab – süüa just sellist toitu, mis meeldib, ostelda just siis, kui see on kõige sobilikum, ja teha seda nii, nagu kõige rohkem meeldib. Kaubandus võimaldab igaühele meist just sellist elustiili, nagu enda jaoks sobilikumaks peetakse.

Aga kui turule tuleb uus tegija, kes suudab seda teha mingit moodi paremini kui praegused kaupmehed, siis ootab mitut praegust turuosalist peagi Toys R Usi saatus.