Minevik painab minevikust vabaneda aitajat

Likvideerija Kalev Sakjas tõestas Äripäeva raadios võlausaldajate esindajaga vastamisi tulles, et tahab tegelikult firmamatja mainest lahti saada, kirjutab ajakirjanik Marge Väikenurm.

Saates kaitses Sakjas paljusid oma kliente, nimetades neid väsinud ettevõtjateks. Peale selle on tema teele sattunud pahatahtlikke võlausaldajaid, kes ei tahagi lõpuks raha saada, vaid võlgniku elu hävitada. Aga ehk on asi selles, et raha ju needsamad võlausaldajad nagunii ei saa – piir on juba ületatud? Eriti kui firma ei liigu pankrotimenetlusse, vaid läheb õlgu kehitava võõra kätte.

Sakjas on kurikuulus. Ta seisab reas vastuoluliste meestega, nagu Raul Pint, Rein Loss ja Hillar Talts. Kui nende nelja nimed artiklitest läbi jooksevad, on nad tavaliselt võlgades firmade eesotsas, mis maadlevad võlausaldajatega, kes on marus saamata jäänud raha ja jokk-olukorra pärast.

See oli Sakjaselt oodatav lähenemine. Raadiosaates paistis ta kohati silma muuga. Sakjas nõustus näiteks mõttega sundida firmade juhte majandusaasta aruandeid esitama ning kui aruanne on esitamata, läheks kirja “majandustegevus peatunud”.

See oleks moodus, kuidas võib-olla õnnestuks takistada juhte probleemide küüsi langenud ettevõtetest ummisjalu põgenema. Sakjase vastusest jäi kõlama, et see aitaks ka ettevõtjate mentaliteeti muuta. Järelikult on siiski probleem õhus – ettevõtjad ei käitu õigesti, kui firma maha jätavad?

Kui Sakjas on seni aidanud ettevõtjatel raskustes firmadest lahti saada, siis nüüd näib, et ta ise üritab kahtlasest mainest vabaneda. Ja see on mõistlik, eriti tema edasise töö suhtes.