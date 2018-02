Kas Eesti-Vene piiril vahetati ettevõtjaid? Tulge mõistusele

Ainult tellijale

Eesti jõuametkonnad on viimasel nädalal asunud toonitama riske Venemaale reisimisel, kasutades selleks äsja vabastatud Raivo Susi vangistamise näidet, kirjutab Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Minu meelest on see vastutustundetu ja vale. Jah, Venemaa riigivõim ei ole meie suhtes sõbralik. Aga anda mõista, et kuna Susi vangistati, võib seal järelikult suvalise ettevõtja või turistiga sama juhtuda, on minu arvates meile endile kahjulik propaganda.

Kas keegi tõesti arvab, et eelmisel nädalavahetusel vahetasid Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon Koidula piiripunktis ettevõtjaid, sõjalise kauba vahendajat Raivo Susi ja lastekaupade vahendajat Artem Zinchenkot? Või et okei, lapsevankri ärimehest Vene ettevõtja on küll spioon, aga relvaärimehest Eesti ettevõtja on selles juhtumis kindlasti lihtsalt ettevõtja? Mina küll ei suuda sedasi mõelda.