Naissaar seksi- ja narkosaareks!

Muudame Naissaare vabameelseks patusaareks ja teeme saadud maksutuluga riikliku investeerimisfondi, soovitab investor Jaak Roosaare.

Mida oleks Eestil pakkuda Skandinaavia ärahellitatud turistidele? Tallinna vanalinn, puhas loodus ja ehk ka veidi odavamad (alkoholi)hinnad. Kuulduste järgi on kusagil põranda all pakkumisel ka ilusad Eesti ja slaavi tüdrukud, narkootikumid ning muu selline kraam. Samas on Eestil võimalus luua kogu Põhjamaade suurim meelelahutuskeskus, mis pakuks turistidele seda, mida tänastes põhjamaades saada on keeruline – võimalust pidutseda nagu legendaarsed rokkstaarid, tehes seda samas turvalises, legaalses ning kontrollitud keskkonnas.

Prostitutsioon, narkootikumid, alkohol, tubakas ja hasartmängud on inimkonda köitnud aastasadu ja köidavad ka tulevikus. Neid saab keelustada, suruda põranda alla, maksustada ja üritada igat muud moodi ära kaotada, aga nagu gripiviirusest, ei ole ühiskond suutnud ka nendest pahedest kuidagi vabaneda. Samal ajal oleme kõik ühel meelel, et ühiskond tervikuna maksab neile pahedele suurt lõivu. Just sellest tulenevalt on näiteks alkohol, tubakas ja hasartmängud kõrgelt maksustatud – see aitab ühelt poolt piirata nende kättesaadavust ja teisalt toodab riigile tulu, et pahedest põhjustatud otseste ja kaudsete tagajärgedega võidelda.