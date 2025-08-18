Tagasi 18.08.25, 14:53 Ardo Reinsalu tehisarujutud | Kuidas AI ajastul Mona Lisat tuvastada? Tehisaru muudab valede tootmise ja levitamise kiireks ja odavaks. Järelikult tuleb piisavalt kiiresti ehitada ka tõhusaid süsteeme, mis autentsust ja tõde tuvastada suudavad, kirjutab kolumnist Ardo Reinsalu.

“Lõppkokkuvõttes ei ole probleem selles, et tehisaru suudab toota valesid – see on alati võimalik olnud. Küsimus on pigem selles, kui kiiresti ja tõhusalt suudame me ehitada süsteeme, mis tõestavad autentsuse ja tõe olemasolu,” kirjutab kolumnist Ardo Reinsalu.

Foto: Liis Treimann

Helistab su tütar. Ta palub kiiresti raha kanda. Kõik on tuttav – hääl, intonatsioonid, pausid, isegi see soe naer.

Ainult et ta ei ole tema, vaid tehisintellektiga sünteesitud hääl.

Sellised juhtumid, mis veel hiljuti tundusid ulmefilmist pärinevat, on nüüd igapäevased ja inimesed on paanikas – kuidas eristada õiget valest? Kui seesama telefon suudab autentida makseid ja allkirju, siis miks peaksin mina teist poolt n-ö käsitsi tuvastama?

Starling Banki uuringu järgi on 28% inimestest saanud viimase aasta jooksul AI-häälvõltsinguga petukõne. Veel paar aastat tagasi oli neid kuu jooksul vaid käputäis, nüüd registreeritakse tuhandeid.

Hongkongis kandis pank “juhatuse liikme” nõudmisel üle 25 miljonit dollarit, Itaalias maksti “kaitseministri” palvel ligi miljon. USAs ulatuvad selliste pettuste kahjud 2027. aastaks hinnanguliselt 40 miljardi dollarini.

Kui isegi oma lapse hääl võib olla võlts, siis kui kindel sa saad telefonis kuuldus üldse olla?

AI-sõber, keda vajaksin