Kõik pole bitcoin, mis hiilgab

Tõsiseltvõetava statistikaga on veel kehvasti, aga kiired arvutused annavad ilmekaid signaale. Pettusemaiguliste projektide proportsioon võib olla isegi kuni 80% (Satis Group, Bitcoin.com). Oluline on, et see hõlmab nii projekte, mis on turult kaasanud miljoneid eurosid, kui ka neid, kuhu lõpuks huvilisi ei jätkunud. Satis Groupi valimist jõudis vaid 8% token'ite pakkumistest hiljem turule. Arvestada tuleb, et kauplemisturule saamiseks on vaid enamasti vaja mõnele keskkonnale kümnist maksta. Neist vaid umbes pooled (~4%) projektid pole investorisuhtlust katkestanud. Sealt on veel pikk maa toimivate teenuste ja klientide/kasutajateni, kes token'it sihipärases variandis kasutaksid. Investorite ettevaatlikkus on põhjendatud.

Mõttekoht

Eesti on praegu ICOde arvult inimese kohta mõnedel andmetel suisa esikohal (icobench.com), kuid kaasatud raha projekti kohta on keskmisest vähem (icowatchlist.com). See on signaal siinsete projektide suhteliselt kehvast kvaliteedist. Eesti on krüptomajanduses pildil, aga võib-olla valedel põhjustel. ICOde hulga kasv vähendab niigi edukalt rahastatud projektide arvu, nii et kvantiteet ei peaks olema prioriteet. Täielik keeld, nagu Lõuna-Koreas ja Hiinas, pole ka mõistlik, sest valdkond tervikuna areneb ja tekivad suured võitjad. Seadused saavad aga omalt poolt aidata ettevõtjate eraldamist petturitest, et Eestiga seostatavatesse pakkumistesse paigutatud kapital oleks kasutatud targalt ja investorid julgeksid investeerida.