Mida ei mäleta, seda pole olnud

Praamide loos on teinegi mäletamisega seotud episood, mis on palju värskem. Märtsi lõpul jõudsid meediasse Hiiumaa praamiühenduse probleemid, mis on seotud madala veeseisu, Rukki kanali sügavuse ning praamide liiga suure süvisega. Praamiliikluse eest vastutav majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson leidis, et Rukki kanali sügavuse probleemides on süüdi eelmine minister Kristen Michal. Poliitretoorikas on süüdlase leidmine oluline, aga seda eeldusel, et probleemi põletavat aspekti on võimalik üle kanda. Antud juhul see mehhanism aga ei tööta. Enamik auditooriumist ilmselt enam ei mäletagi, millal ja mis minister Michal oli. Tekib hoopis ärritus, sest hiidlased ei taha teada, kellele süü veeretada, vaid tahavad lihtsalt korralikku praamiteenust kodusaare ja mandri vahele.

Anname sõna vastasele

Michali ründamine andis aga teisigi tagasilööke. Esmalt võimaldas see Michalil sellesse temaatikasse jõuliselt siseneda ja sealt punkte koguda, teiseks varjutas see sõnelemine oluliselt probleemi lahenduskava kommunikatsiooni. Ja muide, üks probleem võib peagi veel tulla. Kui kanali süvendamine jääb augustisse, nagu esialgne plaan oli, ei mäleta paljud inimesed enam madala vee probleemi. Küll aga tajuvad nad siis, et praamiliiklus Hiiumaaga on taas häiritud.