Oravad jäävad molluskiks

Kaja Kallase esimene kõne oravkonna juhina näitab, et Reformierakond jääb ka edaspidi tsentristlikuks molluskiks. Kõik, kes ootavad Kaja Kallasest Reformierakonnale parempoolsete liberaalsete tiibade kasvatajat, saavad sajaga petta.

Patriotism on rahvuskonservatiivsuse uus nimi, millega Kallas pöördub EKRE valijate poole. Selle märksõna väljamõtlemise peale on ilmselt kulunud kilode viisi poliittehnoloogilist kapatsiteeti ja peenpsühholoogilist häälestamist – liiga palju ei saa ekreiitse valijaskonnaga flirtida, aga parasjagu on lausa vajalik: välistamist välistav Kallas tsementeerib sarnaselt Kristen Michaliga (kes on Siim Kallase meelest olnud maailma parim mees RE peasekretäri kohal) EKRE valitsussobilikkust. Sellega püüab Reformierakond edaspidigi pronkssõduri teisaldamise järel isamaalaste käest kahmatud rahvuslustõrvikut ekrelaste käest endale krabada.

Vabaduse-sõnaga kõnetas Kallas Reformierakonna liberaalselt häälestatud valijaid, kes – jumal teab, miks – ikka veel seostavad Refomierakonda liberaalse parempoolse poliitikaga, mida pole rohkem kui kümnendi ei kuuldud ega nähtud. Ta andis lootust ettevõtjaile, avarama silmavaatega liberaalidele ja edasipüüdlikele inimestele ning tegi silma ka neile, kes igatsevad Reformierakonna tagasipöördumist selle ideelise platvormi juurde, millelt oravkond kunagi võrsus.

Hoolivus on muidugi mõista keskerakondlaste ja sotsiaaldemokraatide pärusmaa. Väljendada mõistmist, et pensionid on liiga madalad ja viiesajaeurone tulumaksuvabastus enam-vähem inimõigus, kinnitas Kaja Kallas sotside ja keskerakondlaste valijaile, et tema on sotsim kui sots ja keskerakondlasem kui keskerakondlased. Tulge aga meie rüppe, sest meie hoolime veelgi enam.

Isemajandava Eesti sloganiga kõnetab Kaja Kallas aga neid keskealisi ja vanemaid inimesi, kelle meelest oli meil õigeid ja tegijaid poliitikuid ainult Eesti iseseisvumise aegu: siis, kui Siim Kallas ja Edgar Savisaar veel koos suuri asju ajasid. Iroonilisel kombel asetub Euroopa Liit, mille toetustest sõltumatut Eestit Kaja Kallas ehitada tahab, nõnda mõttelisse paralleeli Nõukogude Liiduga, mille vennalikust rüpest vabanemise taganttõukaja kolmekümne aasta tagune IME oli.

Nõnda jääb Reformierakond Kaja Kallase juhtimisel sellekssamaks laiatarbe-, igameheerakonnaks, nagu on pikki aastaid olnud. See teeb valitsuse moodustamise Keskerakonnaga järgmise aasta riigikogu valimistel lihtsaks – ja kokkuvõttes ei olegi teab kui palju vahet, kumma erakonna juht lõpuks valitsusjuhi koha sisse võtab.