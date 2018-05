Sõjaliste õppuste varustust võiks toota Eestis

Ainult tellijale

Tuuli Stewart 03. mai 2018, 06:00

Ainult tellijale

Kodanikuakvivist Tuuli Stewart paneb imeks, et isegi püksirihma ei saada enam oma sigade seljast.

Suurõppus Siil kinnitab, et iga okas loeb: suurtes asjades ei ole tegelikult väikesi ja ebaolulisi, sest just nende kokkukõlast sõltub suurte asjade edu.

Kui riik suurendab kaitsekulutusi, siis keegi peab omast ära andma, keegi saab aga kasu. Oodatavalt ei muuda see oluliselt kogu riigi toimimist,­ sest kohalikud neiud saavad­ rohkem sineleid õmmelda, memmed käpikuid kududa, viljavoorid lähevad vaprate toetuseks, laomees saab tööd, parandatakse teid. Üldiselt riik ei kannata, lihtsalt rakursid muutuvad. Meie kulutused teadusele ja arendusele on küll langenud 0,48 protsendile SKTst, kaitsekulutused ligi viis korda sellest üle – kuid küllap on kõik läbi mõeldud ja edasise edu vundament.