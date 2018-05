Milline on meedia lipulaev?

Nüüd riikide grupeerimisest. Mandel liigitab elegantse liigutusega Eesti ühte gruppi Venemaa ja Põhja-Koreaga. Liigituse alus jääb paraku ähmaseks. Võib aimata, et selleks on asjaolu, et maksumaksja rahaga tehakse edukat ajakirjandust, sest jõutakse väga suure osani Eesti inimestest – loe: maksumaksjatest.

Tundub, et siia ongi koer maetud – kui ERR oleks pisike nišimeedia, siis tõenäoliselt poleks meid sellesse seltskonda arvatud. Aga võib võtta lahjemat sorti mürki, et siis räägiks Äripäev sellest, et miks kulutada rahva raha asjale, mida tarbib nii vähe inimesi! Mida oligi tarvis tõestada. Sõnastatud probleemiasetus kuulub seetõttu hoopis valdkonda "kas sa oled oma hommikuse konjakijoomise juba lõpetanud".

Euroopas on kaks riiki (pigem riigikest), kus pole avalik-õiguslikku ringhäälingut – need on Liechtenstein ja Monaco. Kõikjal mujal see eksisteerib, kaasa arvatud San Marino, Vatikan, Andorra ja kõik ülejäänud. Belgias on neid koguni kaks – nii flaamidele kui ka valloonidele. Seega on kõik maksumaksjad ja nende esinduskogud – Rumeeniast Iirimaani, Portugalist Soomeni – leidnud, et rahvusringhäälingul on ühiskonnas oluline roll ning ka meedias on funktsioone, mida vähemalt Euroopa kultuuriruumis ei delegeerita erakapitalile.

Alati võib arutada