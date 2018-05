Eesti Energiast võib saada rohepidur

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kui konkurentsiamet Nelja Energia ostu osas selga sirgu ei aja, muutub Eesti Energia roheturul alistamatuks ning võib muutuda valdkonna arengu piduriks, kirjutab ajakirjanik Märt Belkin.

Ehkki Eesti turul on riigile kuuluv Eesti Energia kaugelt kõige suurem elektritootja, mis kahtlemata turgu valitseb, ei tasu unustada, et see tegutseb ühtsel ja avatud Põhjamaade elektriturul ning tegu pole kaugeltki monopoliga.

Lugu muutub, kui riigifirma ostab ära Nelja Energia, nagu äsja sõlmitud tehing ette näeb. Eesti Energia, millel juba praegu on roheturul kõva positsioon ning mida toetab nende eriõigus põletada põlevkivi kõrval kateldes ka puitu ning seda taastuvaks energiaks lahterdada, muutub siis täiesti alistamatuks.