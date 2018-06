Jokk-skeeme tasub kohtus testida

Ainult tellijale

Kui kaks võrdse osalusega aktsionäri on lõplikult tülli pööranud ja ei suuda enam milleski kokku leppida, siis leiab lahenduse kohtust, kirjutab advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Kristina Schotter.

Tegemist on klassikalise patiseisuga. Kui kahele aktsionärile kummalegi kuulub 50% aktsiatest, saab aktsionäride otsuseid vastu võtta vaid nii, et mõlemad aktsionärid hääletavad poolt. Tüli korral võivad aga seltsi jaoks olulised otsused vastu võtmata jäädagi.

Harju maakohus ja Tallinna ringkonnakohus lõid oma hiljutiste lahenditega pretsedendi taolise patiseisu lahendamiseks. Kohtud leidsid, et aktsionäril ei ole õigust sisulisi põhjusi esitamata ja pahatahtliku eesmärgiga keelduda majandusaasta aruannete heakskiitmisest. Juhtudel, kus seadus näeb äriühingule ette kohustuse teatud otsus vastu võtta (nt kinnitada majandusaasta aruanne) ning aruanne ise vastab kõigile nõuetele, on ka igal aktsionäril kohustus taolise otsuse poolt hääletada. Hoolimata sellest, et seadusest otsesõnu taolist kohustust ei leia.

Oluline lahend

Riigikohus on juba varasemalt leidnud, et hea usu põhimõttest tuleneb kohustus mitte kahjustada äriühingut ning selleks võib osanik või aktsionär olla kohustatud hääletama n-ö patiseisust väljatulemiseks vajalike otsuste poolt.

Nüüd on kohtud kinnitanud, et just majandusaasta aruande kinnitamise otsus on üks neist juhtumitest, mil kohus saab sekkuda aktsionäride vabasse otsustusõigusse ja asendada ühe aktsionäri puuduva poolthääle kohtulahendiga. Juhatus saab seejärel esitada registrile majandusaasta aruande ning selts pääseb sundkustutamisest.

Tegemist on olulise seisukoha ja edasiminekuga aktsionäride õiguste tagamisel. Kõik esmapilgul juriidiliselt korrektsena näivad käitumisviisid ei ole siiski lubatud, kui tegevuse eesmärgiks on olnud kahju tekitamine. Kohtu abil saab majandusaasta aruannetega seotud patiseisust väljuda.