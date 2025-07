Raadiohommikus: katk, söödikud ja Tallinna linnavõim

Hommikuprogrammi lõpetab usutlus ajakirjanik Kristjan Kurega, kellega vestleme Tallinna linnavõimu teemadel. Nähtavasti pakuti linnapeakohta veel mitmele ärimehele ja taheti värvata neid 2027. aasta riigikogu valimisteks. Mis linnas ikkagi toimub ja mis on kõige selle tulemus?

Hommikuprogrammi toovad teieni Laura Saks ja Ellen Jõgi.

Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Triniti eetris”. Stuudiosse tulevad Triniti advokaadibüroo tegusad praktikandid. Räägime, mida kujutab endast ühe advokaadi või juristi karjääri algus ning kui rasked on õpingud ülikoolis.

Saatejuht on Joonas-Henrik Mägi.

Saatehooaega kokku võtvas ülevaatlikus saates on peamine kõneleja viimase hooaja üks külalistest, endine riigisekretär Taimar Peterkop , kes on enda sõnul aru saanud, et nii-öelda kaikamehe stiil juhtimisel ei sobi. Miks kaikamehe stiil ehk detaili minek, töötajatel tähtaegade ja tulemuse ootusega seljas elamine ning mürgised märkused enam ei toiminud, sellest juba saates.