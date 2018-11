Must reede! Väike pühadeküpsis?

Tänavu jõudis Ameerika populaarne ostlemispüha must reede jõuliselt ka Eestisse. Allahindluse eesmärk on inimesi poodi tuua, kuid mõnikord saab sellest kasu ka ostja, kirjutab ajakirjanik Erik Aru.

Erik Aru. Foto: Sander Ilvest, Eesti Meedia/Scanpix

Meil on juba vaikselt jõulude ilminguid näha nii tänavapildis kui ka poodides, kuid jõuludega seotud kaubanduskampaania mitteametlik avalöök toimus tegelikult eelmisel reedel, mida hüütakse ka mustaks reedeks. See on üks üsna segase päritoluga „püha“.

See ilmestab hästi seda, mil määral USA mõjutab meie kultuuri. Tegemist on päevaga, mis järgneb tähtpäevale, millel Euroopa mandril puudub tähendus – tänupühale. USAs toimub sel ajal lõikuspüha tähistamine, mis meie kandis jääb hoopis septembri lõpus oleva mihklipäeva aega. Aga millalgi olevat väidetavalt Pennsylvania osariigi Philadelphia linnast alguse saanud komme tänupühale (novembri neljas neljapäev) järgnenud reedel korraldada poodides allahindlusi.

Must ja punane tint