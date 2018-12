Eesti turismi tulevik – fookus lisandväärtusel

Turismi arengut tuleb suunata võimalikult nutikalt olukorras, kus osa suuri turge on languses, tarbijakäitumine muutumas ja meie infrastruktuur veel investeeringute ootuses, arvab Eesti Turismifirmade Liidu asepresident Külli Karing.

Külli Karing Foto: Erakogu

Turism on Eestile väga oluline tööstusharu ja seda peamiselt kahel põhjusel: esiteks on see riigi arvestatav sissetulekuallikas, moodustades koguekspordist üle kümnendiku. Teiseks on turism äärmiselt tööhõivemahukas valdkond – turismis või sellega seotud valdkondades töötab iga kuues tööealine eestimaalane. Seega puudutavad turismis toimuvad muudatused ja arengud Eestis väga paljusid inimesi ja olulisi protsesse.