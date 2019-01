Kutseõpetajat väärtustades edukaks

Üldise heaolu nimel on vaja kutseõpetaja ametit väärtustada kõrgema palga, tugevama praktikabaasi ja täiendkoolitusega ettevõtluses, millega kaasneks õpetajakutse prestiiži kasv ühiskonnas, kirjutab Tallinna Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja Taavi Simson.

Taavi Simson Foto: Mats Õun

Arvestatava osa meid ümbritsevast rikkusest on loonud tööstus, sealhulgas töötlev tööstus. Selleks, et töötlev tööstus saaks püsida ja areneda, on vaja tööjõu järelkasvu. Seejuures edumeelse, haritud ja oskusliku tööjõu järelkasvu. Tööjõu järelkasvu kvantiteediga on meil nagu on, kuid kvaliteedi heaks saame väga palju ära teha.