Kas iga asja jaoks on vaja uut seadust?

Aastaid on räägitud heast õigusloomest ja seaduste ületootmise lõpetamisest, kuid sõnadeks on see seni paraku jäänudki, kirjutab advokaadibüroo Njord vandeadvokaat ja partner Triinu Hiob.

Triinu Hiob Foto: Advokaadibüroo Njord Jaga lugu:

Viimaste aastate eestkõneleja on siin justiitsministeerium, kes märgib õigusloome revisjoni tutvustaval internetilehel tabavalt, et „ühe valdkonna õigusaktide ja -normide killustatus pärsib nende mõistmist“.