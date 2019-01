Ettevõtja ootab riigilt tarka partnerlust

Ettevõtjate seast kostab üha valjemini hääl, et riigi rõhuasetused ettevõtluse arendamisel on arusaamatud, maksukoormus käib üle jõu ning kasvuks vajalikule kapitalile ei ole lihtne ligi pääseda. Miks ettevõtjad nii arvavad ning mida teha, et olukord muutuks, kirjutab ettevõtja Aivar Roop (Keskerakond).

Ametlik retoorika räägib Eestist kui uuenduslikust ettevõtlussõbralikust riigist, mis toetab jõukuse kasvu ettevõtluse kaudu. Samas on Eesti majandus võrdlemisi teenuste- ja vähem tööstuskeskne. Ajaloolises plaanis on aga just tööstus aidanud arenenud majandusega riikidel jõuda jõukuse tasemeni, kuhu meiegi pürgime. See on majandussektor, kus vajatakse kasvuks kapitali enim ning tehakse suurem osa keerulisest tootearendusest, mille eest on kliendid nõus raha maksma.