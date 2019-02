5% tööajast vabatahtlikuks tegevuseks

Detsembris käivitasid uuema põlve ettevõtjad eesotsas Martin Villigu ja Taavet Hinrikusega Heateo Haridusfondi, mille eesmärk on lahendada kitsaskohti Eesti haridusmaastikul. Viskan õhku veel ühe mõtte – kutsun ettevõtjaid üles võimaldama teha tööajast kaks tundi nädalas vabatahtlikku tegevust haridusvaldkonnas, kirjutab Kristel Kont „Eduka Eesti“ konkursile saadetud arvamusloos.

Kristel Kont. Foto: Erakogu

Kaks tundi nädalas (või üks pärastlõuna kaks korda kuus või üks tööpäev kuus) on aeg, millega jõuaks palju. Kolleegiga vaheldumisi laste robootikaringi juhendada, gümnasistide õpilasfirmasid mentordada, õpilaste uurimistööde esitluspäeva korraldada või, miks mitte, huvitatud õpetajaid mingil teemal koolitada. Teisalt on see vaid 5% mõne kolleegi tööajast, kuna kindlasti ei kõneta vabatahtlik tegevus ühtviisi kõiki.