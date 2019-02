Süsteem aitab kulusid kokku hoida

Ettevõtted saavad olla keskkonnasäästlikumad, rakendades keskkonnajuhtimissüsteemi, mis aitab kokku hoida ka kulusid, kirjutab keskkonnaministeeriumi teadusnõunik Katarina Viik.

Katarina Viik Foto: erakogu Jaga pilti:

Ettevõtted saavad järgida jätkusuutlikkuse aspekte, juurutades oma organisatsioonis keskkonnajuhtimissüsteemi. Keskkonnajuhtimissüsteem ehk KKJS on osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist, mis aitab panustada ressursside optimeeritud kasutusse, negatiivsete keskkonnamõjude vähendamisse ja keskkonnaprobleemide ennetamisse. Eestis on ISO14001 kõrval leidnud kasutust ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt välja antud EMASi keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem. Kõik KKJSid on vabatahtlikud meetmed, kuid ettevõtted saavad neid süsteeme rakendades saavutada konkurentsieelise teiste ees.