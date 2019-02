Maksuerandid on saatanast

Maksuerandite kaudu ei saa teha sotsiaalpoliitikat, sest need tekitavad hoopis ebavõrdsust juurde, ütles Jürgen Ligi (Reformierakond) riigikogus teisipäeval toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelul.

Reformierakondlane Jürgen Ligi. Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja Jaga pilti:

Ütleksin, et erandid on saatanast. Saatan on salakaval. Ja mis on igasuguste erandite põhihäda? Et ta loob pretsedenti, mis sünnitab järgmisi erandeid. Ta justkui lahendab üksikprobleemi, aga tekitab alati mingisuguse uue, loob ebaõiglust, loob ootusi. Ja sellega murendatakse maksusüsteemi pikka aega, kui mõni selline erand järjekordselt läbi läheb.