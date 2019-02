Eestis võiks olla rohkem turvalisi ostukohti

Eestis tegutseb hetkel umbes 4000–5000 e-poodi, kuid neist vaid 103 on Turvalise Ostukoha märgisega, kirjutab e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

Eesti E-kaubanduse Liit ja zone.ee monitoorisid hiljuti Eesti e-poodide arvu ning kasutatavaid platvorme. Selle tulemusena saime teada, et Eestis on ca 5900 domeeni, mis kasutavad e-poe platvorme. Me küll ei tea päris täpselt, kui palju neist iga päev eksisteerivad ja on n-ö tegelikud e-poed, kuid arvame, et see protsent jääb kuskil 75–80% juurde ehk 4000–5000 e-poe vahele. Maksekeskuse hinnangul on viimase aastaga Eestis e-ostlemine kasvanud ca 40%. See valdkond kasvab jõudsalt, aga kui palju me kaupmeestena selle arendamisse ja konkurentsis püsimisse panustame?