Digirahva identiteet, meie „tarkade kivi“

Äsja purustati riigikogu valimiste e-häälte rekord. Just digiriigi kodaniku staatus on see eriline, mis meid, Eesti inimesi, ühendada võiks, kirjutab IKT-sektoris kommunikatsioonispetsialistina töötav Kristi Semidor konkursi Edukas Eesti arvamusloos.

Kristi Semidor Foto: Erakogu

Eesti on digiriigina tuntud. Müütiliseks muutunud sümbolid-märksõnad, nagu Skype, tiigrihüpe, idufirmad, e-valimised ja e-residendid, kinnitavad, et Eestis on leitud „tarkade kivi“ – digitehnoloogia, mida kasutame oma elu tõhusamaks korraldamiseks. Digiajastu võimalusi võiks aga kasutada veelgi paremini. Räägin suuremast kodanike kaasamisest.