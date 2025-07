Tagasi 04.07.25, 10:52 Trumpi tabas üllatus: Putin polegi valmis sõda lõpetama Neljapäeva õhtul Vladimir Putiniga tunnise telefonikõne pidanud Donald Trump vestleb täna Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõiga.

Piiratud õhutõrjevõimekuse tõttu tabab üha enam Vene rakette-droone elamupiirkondades sihtmärke.

Foto: Reuters/Scanpix

“Ma lihtsalt ütlen, et mulle tundub, et ta ei plaani [seda sõda] lõpetada. Kahju küll,” ütles Trump ajakirjanikele vahetult pärast kõnet. Trump rõhutas, et on pettunud.