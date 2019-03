Eesti Idufond? Loodud!

Kuldar Leis kirjutas 1. märtsi Äripäevas suurepärasest ideest luua Eesti Idufond, mille osanikud oleks riik, ülikoolid ja pangad ning mis edendaks idufirmasid Eesti päritolu stardirahaga. See fond on loodud, kirjutab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist (SDE).

Rene Tammist Foto: Andras Kralla

Helged pead mõtlevad ühtmoodi. Ilmselt tunnetab Leis alustavate ettevõtjate muresid väga hästi, sest samasuguse fondi loomisega on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juba mõnda aega tegelenud ning kaks päeva enne artikli ilmumist sai see fond ka loodud. Eesmärgid ja ka vormilised lahendused on seejuures samad mis Kuldari välja pakutud. Reaalne kapitalipakkumine on küll veel ees, seega on mul hea meel, et ka ettevõtjate arvates teeme õiget asja.