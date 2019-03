Trumbid liikusid Keskerakonna taskusse

Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonikõneluste eel võib arvata, et Reformierakonna jõupositsioon on nüüd nõrgem, kui riigikogu mandaatide hulk seda ennustada lubas – see omakorda tähendab oravapartei valija poolt vaadatuna lahjemat lepet, kirjutab börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe.

Indrek Mäe. Foto: Andres Haabu

Reformierakonna tänane otsus alustada koalitsioonikõnelusi Keskerakonnaga lubab Jüri Ratasel kindel olla ühes – tema partei on järgmises valitsuses. Isegi kui Reformiga kompromissideni ei jõuta, ootavad kõnelustest kõrvale jäetud konservatiivid nüüd, rusikas taskus, praeguse peaministri kõnet.