Kaks vaadet valimistele

Ettevõtjad ootavad uuelt riigikogult riigireformi ja erakondade ülest ühiskondlikku konsensust maksusüsteemis, kirjutab tööandjate keskliidu esimees Kai Realo.

Riigikogu valimiste käigus jäid kõlama kaks märksõna – „pikk vaade“ ja „maailmavaade“. Neist esimene on ettevõtjatele vägagi südamelähedane, sest pole vist äriühingut, mille omanikud ei sooviks oma äri ajada jätkusuutlikult ja pikema aja jooksul. Ikka selleks, et tehtud investeeringud ennast ära tasuks ja sellele lisaks oleks võimalik ka kasumit teenida. Jätkusuutlikkus tähendab aga tulevikku vaatamist ning pikemaajaliste plaanide tegemist. Ikka selleks, et õigel ajal tuleviku vajadusteks ning võimalikeks väljakutseteks valmis olla.