Eesti edukaks: lõpp hea, kõik hea...

Eesti edukuse eeldusteks tuleks võtta kõigi inimeste võrdsus ja meelerahu, kirjutab Tuuli Reinsoo Eduka Eesti arvamuskonkursile saadetud artiklis.

Tuuli Reinsoo Foto: erakogu

Mis on see edukus? Kes peaks hindama, kui edukad me oleme, ja kas üldse peaks? Niipea, kui mängu tuleb kellegi teise hinnang, lööb enesekindlus kõikuma. On hea, kui see natuke kõigub. Ainult rumal ei kahtle milleski. Kuid liigne sõltuvus teiste arvamusest ei tule kellelegi kasuks, ei riigi ega üksikisiku puhul. Kui oleme sõltuvuses sellest, kuidas me teistele välja paistame, selmet kehtestada ise enda jaoks edukuse kriteeriumid, siis jääme end igavesti alaväärsena tundma. Sõltuvussuhe ei saa kunagi olla edukas. Samuti ei saa edukuse ainus kriteerium olla see, kui rikkad me oleme.