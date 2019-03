Kas sinu tagastatav tulumaks oli oodatust väiksem?

Vähemasti kõik kohtumenetlustes e-toimiku süsteemi kasutavad juristid võiksid oma tuludeklaratsiooni kriitilise pilguga üle vaadata, sest sinna võib olla hiilinud miinusmärgiga ridu, mis ei peaks seal olema, kirjutavad advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaadid Merika Nimmo ja Tanel Molok.

Merika Nimmo, Tanel Molok. Foto: Advokaadibüroo Sorainen

Järjekordne tuludeklaratsioonide esitamise aeg on seekord kaasa toonud uudiseid uute tulumaksuvabastuse piirmäärade rakendumise võitjate ja kaotajate kohta. Samuti on peetud tuliseid vaidlusi selle üle, kas uus süsteem on ikka õiglane või peaks tulumaksuvabastuse piir siiski olema kõigile võrdne. Valdav on aga arvamus, et tulude deklareerimise süsteem iseenesest on oma suures osas eeltäidetud deklaratsioonide tõttu lihtne ning mugav – deklaratsioon saab esitatud kõigest mõne hiireklikiga ning suurema süvenemiseta. See mugavus võib aga kalliks maksma minna, kui andmete kontrollimata jätmise tõttu lähevad tuludeklaratsioonile ka read, mis seal kindlasti olema ei peaks.