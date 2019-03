Ettevaatust konkurentsiametile küüniste kasvatamisega!

Eesti konkurentsiametil on praegu piisavalt õigusi ja pole mingit vajadust neid inimeste põhiõiguste arvelt juurde anda, sest uus direktiiv annab turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest suurte trahvide kehtestamisega ametile piisavalt jõudu juurde, kirjutab Soraineni ärilepingute ja regulatsiooni valdkonna juht Kaupo Lepasepp.

Soraineni ärilepingute ja regulatsiooni valdkonna juht Kaupo Lepasepp. Foto: erakogu

Praegusele õigusloomeaastale andis avapaugu direktiiv 2019/1 – 1 – käesoleva aasta esimene direktiiv. Selle eesmärk on liikmesriikide konkurentsiameteid väestada, neile värsket jõudu ja uusi tööriistu juurde anda. Mis on siis see hea kavatsus, mida Euroopa Liit ellu üritab viia?