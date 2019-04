Säästmine vanurite arvel

Melu teise pensionisamba kaitseks vaatab täiesti mööda sellest, kui regressiivse maksumeetmega on tegu ja et tegelikult käib “säästmine” juba aastakümneid praeguste pensionäride arvel.

Kristjan Pruul. Foto: Andras Kralla

Iga 100 palgaeuro pealt pannakse palgafondist 20 eurot pensioniks ja 13 eurot haigekassale. Neile, kes sündinud pärast 1983. aastat, antakse pensioniks mõeldud eurodest kohe 20 protsenti tagasi, õigemini antakse see edasi pensionifondile, mille ainus eesmärk on teenida endale võimalikult palju tulu. On üldteada, et teises sambas osalejatele on esimesest sambast midagi oodata vähem, aga küsige oma lähedaste käest, kes neist on mõelnud, et nende sotsiaalmaks ei lähegi haigetele ja vanuritele, et kahe pähkli kõrvale sokutas kaval orav talle neli pähklit kõige hallipäisema orava varudest?