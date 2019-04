Tubli, Kersti Kaljulaid!

Kes ütleb, et Putiniga pragmaatiliselt suheldes ei või riikidevahelisse ummikseisu pööret tuua, kirjutab ajakirjanik Neeme Raud.

Neeme Raud. Foto: Andres Haabu

Kui president Kersti Kaljulaid mõne nädala eest New Yorgis ÜRO peakorteris antud pressikonverentsil deklareeris, et ei ole tšikk, vaid, teate, lausa vanaema – vastates küsimusele, kuidas ta tunneb end nii noore naisena Eesti esimese naispresidendi kohal, aplodeerisin saalis tema otsekohesusele. See vastus: a) tõmbas otsemaid tähelepanu, mida Eesti sel hetkel vajas, kuna president tegi ÜROs kampaaniat Eestile Julgeolekunõukogus ajutise koha saamiseks; ja b) näitas, et kui vaja, on ta valmis diplomaatia reegleid eirama, loobuma sisututest diplomaatilistest viisakusfraasidest ning rääkima asjast, nagu asi on – antud juhul sellest, et pidev meenutamine, et ta on naine ja veel suhteliselt noor presidendi kohale ning seega väga eriline – talle ei meeldi. „See kuidagi nagu pisendaks (mind),“ ütles Kaljulaid sel pressikonverentsil, lisades, et Prantsuse president Emmanuel Macron on temast oluliselt noorem ja keegi ei nimeta teda noorsandiks.