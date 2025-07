Tagasi 06.07.25, 07:00 Raadiohitid: aeglane majanduskasv ja ootamatud investeerimisriskid Nädala raadiohitid kujunesid seekord majanduskasvu ja investeerimisteemadel.

Majandusteadlane ja investor Kristjan Liivamägiga tehtud intervjuu oli selle nädala üks kuulatuim.

Foto: Raul Mee

Nädala raadiohitid:

Kristjan Liivamägi: aeglase majanduskasvuga kohanemine saab eestlasele olema suur väljakutse

Eestlastel seisab ees karm kohanemine, sest seni majandust edasi aidanud pärituul on kadunud ning ees ootab väiksema majanduskasvu periood, leidis majandusteadlane ja investor Kristjan Liivamägi saates “Kuum tool”. Need ajad olid seotud kiire järelejõudmisega Euroopale, kuid nüüd tuleb õppida elama teistsuguses tempos.

Saates tuli juttu veel Saksamaa kasvupotentsiaalist, Euroopa Keskpanga intressipoliitikast ja sellest, miks Liivamägi vähendas USA aktsiate osakaalu oma portfellis. Juttu tuli ka uute investeeringute suunast, sealhulgas küberturvalisusest, ja sellest, miks volatiilsus turgudel ei peaks investoreid heidutama.

Saadet juhtis Kaspar Viira.

Ootamatu risk hävitas suure osa minu tootlusest

Äripäeva börsiajakirjanikud võtsid seekordses “Investor Toomase tunnis” kokku nii juunikuise investor Toomase portfellisoorituse kui ka meenutavad viimase poolaasta emotsioone turgudel. Juttu tuli nii Nvidiast, Microsoftist kui ka portfelli võitjatest ja kaotajatest.

Põrgatasime mõtteid, millist potentsiaali võiksid pakkuda kaitsesektor või investeerimine kulda, millist vastutuult tõi dollari langus ning kuidas pangad võitlevad investeerimisklientide pärast.

Heitsime pilgu ka eesootavale Investeerimisfestivalile ja andsime külastajale vihjeid, mida põnevat on seekord kuulda-näha.

Saatejuht oli börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

Portfellihaldur hoiatab kullainvestoreid: kriisikindlus võib lüüa kõige valusamalt

Veel mõned aastad tagasi võis kulda investeerimisse uskumine tuua veidi kummalisi pilke. Nüüd on olukord aga muutunud: kullal on selja taga tugev tõus ning 2022. aasta põhjast on hind enam kui kahekordistunud.

Saates “Investeerimisportfell 2030” kuulis, miks selline hinnatõus on toimunud ja mis võib saada kulla hinnast edasi. Uurime, milline on kulla roll investeerimisportfellis, kellel tasub kulda investeerida ja kellel mitte. Võrdlesime füüsilise kulla, börsil kaubeldavate toodete ja kullakaevandusettevõtete aktsiate eeliseid ja puudusi.

Teemat on avasid investor ja finantskonsultant Jekaterina Tint ning LHV portfellihaldur Mikk Taras

Saadet juhtis Kaspar Viira.

Tõnu Mertsina maksutõusust: tarbija kaotab, loodetavasti riik võidab

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina sõnul on tänane käibemaksutõus tarbijale selge raputus. Samas peaks ostujõud tema hinnangul juba järgmisel aastal paranema.

Juulikuu tõi kaasa käibemaksumäära tõusu 2 protsendipunkti võrra – tegu on tänavu juba teise hinnatõusuga.

“Loodetavasti võidab sellest riigirahandus,” ütles Tõnu Mertsina Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Muidu ei oleks seda tõusu tehtud, eriti nii lühikese aja jooksul juba teist korda.”

Kaotajaks jääb Mertsina sõnul siiski tarbija, sest maksutõus mõjutab kaupade ja teenuste hindu ning tõstab inflatsiooni. “Kui hinnatõus on kiire, aga palgakasv mõõdukas, siis ostujõud paratamatult väheneb,” märkis ta.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.

Majandusaasta aruandega hilinejaid terendab automaatkontrolll. “Masin ei puhka”

30. juuni oli tähtis päev, mil kõik ettevõtted pidid esitama majandusaasta aruande. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse null-aruandluse tiimi juhi Aleksandr Beloussovi sõnul jätab aruande tähtajaks esitamata ligi kolmandik ettevõtetest.

Hilinejatele terendab aga automaatne kontroll, mis võib viia hoiatuse, trahvi või firma kustutamiseni.

Lisaks rääkis Beloussov Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas saab mikroettevõtja uue andmeteenusega muuta majandusaastaaruande esitamist automaatseks.

Küsis Hando Sinisalu.