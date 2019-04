Pensionist. Otsides probleemi põletavale lahendusele

Faktid ja prognoosid ei ole teise pensionisamba puhul prioriteetsed, sest need pigem segavad juba väljamõeldud lahenduse ehk lammutamise elluviimist, kirjutab Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Kaarel Ots Foto: Liis Treimann

Viimastel kuudel on pensionist räägitud ilmselt rohkem kui mitme aasta peale kokku. Mis on iseenesest hea. Börsijuhina peaksin ilmselt käsi plaksutama idee peale pensioni teine sammas parandamise asemel lammutada (või teha vabatahtlikuks, mida iganes sellega mõeldakse). Miks? Üks lootus selle ettepaneku tegijatel on ju see, et kuna inimesed oskavad raha ise paremini paigutada, siis loogiliselt võttes peaks suur osa tänasest 700 000 pensionikoguja rahast jõudma börsile. See tähendab, et tänasele 30 000 investorile tuleb hea õnne korral enam kui 20kordne lisa.