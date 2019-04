Eesti järgmine suur e-edulugu võib tulla ehituses

Kaasaegne tehnoloogia võib tõsta konservatiivse ja ebaefektiivse ehitussektori tootlikkust, aga seda vaid juhul, kui kõik osapooled muudatustega kaasa tulevad, kirjutab Nordeconi arendusjuht ja 11. aprillil Tallinnas toimuva digitaalehituse konverentsi BIMsummiti korraldaja Miina Karafin.

Miina Karafin. Foto: Raul Mee

Ehitus on konservatiivne ala, mis on juba paar sajandit toiminud enam-vähem ühtemoodi. Hoone valmimine ja selle kasutamine on seotud väga paljude erinevate osapooltega: arendajad, arhitektid, insenerid, pea- ja alltöövõtjad, järelevalve, omanikud, remondimehed-hooldajad, lammutajad ning koostöö nende vahel on tihti aeglane ja raske.