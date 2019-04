Miks palk ei kasva? Inimesi ei ole

Viimasel ajal kõlab avalikus retoorikas järjest enam lööklauseid, selmet rääkida sisust, nendib endine põllumajandusminister ja maaettevõtja Jaanus Marrandi.

Jaanus Marrandi Foto: Andres Haabu

Palku ei saagi tõsta, kui majanduskasvu ajal jääb potentsiaal kasutamata. See jääb kasutamata, kui inimesi ei ole. Jäävad tegemata ka investeeringud tehnoloogiatesse, mis aitavad majandust moderniseerida nii, et see vajaks vähem tööjõudu ja teisalt saaks rohkem palka maksta. Ettevõte jääb konkurentsis alla ega suuda oma kaupa müüa, seejärel jääb ka palgatase kinni. Inimesed lähevad mujale, kus makstakse. Kokkuvõtteks on rahvusel halvem ja rahvusriik jääb vaesemaks.