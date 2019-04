Koalitsioonileppest ei paista digipööret

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepingus ei ole digipöördeks vajalikke samme, kirjutab infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu president Ivo Suursoo.

Ivo Suursoo Foto: Raul Mee, fotograaf

E-riik ja infoühiskond on saanud leppes praegusele ajale kohaselt tähelepanu, kuid pisut ettevaatlikuks teeb, et e-riiki ja riigivalitsemist käsitletakse leppes eraldi. Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu seisukoht on, et riigireformi loogiline osa on samaaegne riigi teenuste reform ning digitaalne transformatsioon, st juhtimise ja avaliku halduse digipööre. Neid kahte protsessi tuleb vaadata koos – elame ju infoühiskonnas.