Mitmekesisus tõepoolest rikastab

Mitmekesisuse edendamise eesmärk ei ole niivõrd mitmekesisus mitmekesisuse pärast, vaid uuringud kinnitavad, et mitmekesisemad organisatsioonid on edukamad ning erinevus tõepoolest rikastab, kirjutab võrduspoliitikate osakonna nõunik Agnes Einman sotsiaalministeeriumi blogis.

Agnes Einman Foto: Sotsiaalministeerium

Lisaks õiglasema ja kaasavama õhkkonna loomisele organisatsioonides, mis aitab tõsta organisatsioonide mainet ning vähendada inimeste soovi töökohta vahetada, on mitmekesisemad organisatsioonid ka majanduslikult edukamad. Organisatsioonid, kus töötavad erinevad inimesed, on innovaatilisemad ja loovamad ning suudavad pakkuda paremaid tooteid ja teenuseid, kuna arvestatud on suurema hulga vajadustega, sest tihtipeale on arutelude juures olnud erineva perspektiivi ja kompetentsiga töötajad.