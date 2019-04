Uus linnuke haridusturul – kes järgmisena?

Töötajate arendamine on töötajate ja ettevõtete regulaarne tegevus, et vastata edukalt uutele väljakutsetele, mida tõstatavad klientide uued ja perfektsionistlikud ootused, (kõrg)tehnoloogiad, pöörased turud, ootamatusi pakkuvad konkurendid ja muud faktorid, kirjutab ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi. Foto: erakogu

Suur osa arengust toimub reaalselt igapäevaseid tööülesandeid ja väljakutseid lahendades, kuid suuremate muutuste ja väljakutsete korral ning uuele tasemele jõudmiseks on aeg-ajalt vajalik süsteemsemalt läheneda ja selleks eraldi aega võtta. Võimalusi on palju, haridus- ja koolitusturg on väga kirev alates tasemeõppest ning ettevõttesisesest ja -välisest täiendkoolitusest. Eestis on ettevõtteid, kelle koolituskeskused on väga suured ja õppeprogrammide kestused pikad, näiteks pankadel. Alates aprillist on Eesti haridusmaastikul esimest korda korporatiivne kõrgkool – pioneeriks osutus oodatult tänapäevane kiirelt arenev tehnoloogiaettevõte Cleveron koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoriga.