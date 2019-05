Kallis kütus lämmatab majandust ja regionaalelu

Kui alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõstmise eesmärk on mõjutada inimesi vähem tarbima, siis mis eesmärki kannab kõrge kütuseaktsiis, küsib Balti Logistika juhatuse liige Magnus Lepasalu.

Magnus Lepasalu Foto: Balti Logistika

Kui me teame, et majanduse jätkusuutlikkuse ja arengu tagavad energia kättesaadavus ja odavus ning inimeste ja kaupade vaba liikumine, siis miks me pärsime seda, kehtestades kütuseaktsiisi, mis on eestlaste ostujõudu arvestades Euroopa üks kõrgemaid? Kütuse hinda kergitav biolisandi nõue on tegemas rasket olukorda veel raskemaks ning siinkohal peaks riik tegema otsustavaid samme, et kütuse hinda langetada.