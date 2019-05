Kuhu panna kolm miljardit eurot?

Kui seni on fookus olnud sellel, kes me oleme ja kus me oleme, siis edasi soovime leida vastuseid küsimusele, millises Eestis me soovime elada aastal 2035 ning kuidas me sinna jõuame, kirjutab rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna pikaajalise strateegilise planeerimise juht Magnus Urb.

Magnus Urb. Foto: Rahandusministeerium

Üks kahtlemata olulisi vahendeid tuleviku Eestisse investeerimiseks on Euroopa Liidu struktuurivahendid 2021–2027. Eeldatav suurusjärk Eesti jaoks on 3 miljardit eurot (ca 1,2% Eesti SKPst samal ajal), millele lisanduvad maaelu arengu ja kalandusvaldkonna vahendid.