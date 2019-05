Häälteenamus maksunduses oleks äärmiselt libe tee

Maksupoliitika on riikide suveräänsuse ja konkurentsi olemuslik element, mille kehtestamine riigi nõusolekuta pole mõeldav, nendib Urmas Reinsalu (Isamaa).

Urmas Reinsalu Foto: MARKO SAARM

Kui jutt on kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamisest Euroopa Liidu maksupoliitikas, siis sellele olen olnud ja jään olema vastu. Euroopa Komisjon püüab seda maha müüa mingitele muudele kui fiskaalsetele eesmärkidele rõhudes, kuid see on äärmiselt libe tee.