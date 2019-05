Mina ja Juhan Peegel ehk uduangerjate püügikeeld endiselt jõus

On üksjagu asju, seiku ning isiklikke ja erialaseid saavutusi, mille üle uhkust tunnen. Kindlasti on selles nimekirjas see, et olen Peegli-kooli laps ehk et mul on olnud võimalus õppida ajakirjandust ajal, mil žurnalistika kateedrit juhtis ja loenguid pidas professor Juhan Peegel, kirjutab ajakirjanik Väinu Rozental (TÜ ajakirjandusosakonna 3. lend, 1983).

Legendaarne Eesti ajakirjanike õpetaja ja õpetajate õpetaja Juhan Peegel 1993. aastal. Foto: Ain Protsin PM/SCANPIX BALTICS

Täna on Juhan Peegli 100. sünniaastapäev. Ma olen praegu sama vana, kui Peegel oli siis, kui ma 1980. aastate algul Tartus tudeng olin.