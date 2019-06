Tarmo Soomere: miks on Eesti konkurentsivõime löögi all?

Lõiv, mida 1% SKT teadusleppe murdmise eest tuleb maksta, väljendub Eesti nõrgenevas konkurentsivõimes, sest me ei suuda hoida tarku inimesi, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.

Tarmo Soomere. Foto: Liis Treimann

Teadus on üks neid asju, millele toetub riigi konkurentsivõime. Kui teadust ei ole, siis me oleme lihtsalt maas – mitte ainult arusaamises, vaid ka tehnilistest lahendustest, mida me suudame tarvitada umbes kümmekond aastat. Kui meil ei oleks oma tippteadust arstiteaduses, oleks meie ravitase seitse aastat ajast maas, mis tähendaks ilmselt sadu, kui mitte tuhandeid enneaegseid surmasid igal aastal.