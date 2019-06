Tõnu Mertsina: Eesti ei ole erand oma tugeva tööturuga

Eesti tööturul toimuvad mitmekülgsed muutused, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Tõnu Mertsina. Foto: Eiko Kink

Nii nagu enamikus arenenud tööstusriikides, on ka Eesti tööturg heas seisus. Kuid selles on ka tugevad pinged. Luuakse uusi töökohti, tööpuudus on madal ja tööhõive on tõusnud. Samas jääb tööturule lisanduvate töötajate arv alla nõudlusele. Ettevõtted konkureerivad nüüd töötajate pärast, mitte vastupidi. Suurenenud tööjõupuudus hoiab aga palgakasvu kiirena. Tööturu tugevusele aitab küll kaasa meie töölepinguseadus, majanduses väikese mõjuga ametiühingud, vähene kollektiivsete palgakokkulepete hulk ja madalad intressimäärad, kuid rohkem on selle taga demograafilised ja majanduse struktuurimuutusega seotud põhjused.