Tagasi 23.07.25, 11:03 USA tehnoloogiafirmadega suurelt võitnud investor näeb võimalusi ka Euroopas Panus tulevikutehnoloogiale on toonud investor Taivo Nigolile isegi 1000% tootlust. Kuigi suuremad tehnoloogiafirmad tegutsevad peamiselt USA turul, tõi ta siiski välja ka mitu potentsiaalikat Euroopa börsifirmat.

Taivo Nigol on ka ettevõtja, kes majandab frantsiisi kaudu Pappa Pizza restorani.

Foto: Andras Kralla

“Ei saa ära unustada, et Hollandist on pärit ettevõtte ASML, mis on mõnes mõttes kogu pooljuhtide tööstuse alustala. Nad teevad sellist tehnoloogiat, selliseid masinaid, ilma milleta Nvidia ei suudaks kiipe teha,” tõi Nigol Äripäeva raadio hommikuprogrammis näiteks.

Intervjuus rääkis Nigol oma portfelli hajutamise põhimõtetest ja põhjendas, miks ta väldib indeksifonde. Samuti tõi ta välja mõned oma lemmikaktsiad ning arutles USA turu väljavaadete ning tehisintellektibuumi riskide üle.

Küsis Jaan Martin Raik.

