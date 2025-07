Teeme Eestis palgad päriselt läbipaistvaks

Selle asemel, et liikuda palkade suurema läbipaistvuse poole, nagu Euroopa riikides seda tehakse, otsime Eestis põhjendusi avaliku sektori palkade suuremaks salastamiseks. See ei ole õige suund, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev on olnud ja on jätkuvalt seda meelt, et töötasude avalikustamisega peaks Eesti olema tunduvalt edumeelsem. Euroopa Liidu palgaläbipaistvuse direktiiv (2023) nügib meid selles suunas, aga miks oodata Brüsseli käsulaudu?