Tagasi 23.07.25, 18:20 Tegusad investorid teavad: finantsvabaduse nautimiseks ei piisa miljonist kontol Investorid Taavi Ilves ja Jake Farra kummutasid investeerimisfestivalil finantsvabadusega seotud müüte ja avaldasid, milline on realistlik teekond finantsilise heaolu juurde nõnda, et investor oskaks seda saavutust ka nautida.

Foto: Sergei Trofimov

Sageli seostatakse finantsvabadust glamuurse eluga, kus jalad seinal Bali villas puhates enam tööd tegema ei pea, iroonitses Farra. „Tegelikult on finantsvabadus hoopis valikuvabadus ehk võimalus otsustada, kas ja millal tööd teha, mitte kohustus,“ sõnas Taavi Ilves

Taavi Ilves on investor aastast 2013 ja tema portfelli väärtus on tänaseks umbes 600 000 eurot. Lisaks tegeleb ta ettevõtlusega ja on üks finantsvabaduse grupi loojatest. Jake Farra on 18 aastat fotograafina tegutsenud ja 9 aastat investor olnud. Tema portfell on umbes 500 000 euro juures.

Ilves on nüüd otsustanud töötada neli päeva nädalas, pühendades ühe ”tööpäeva“ hobidele ja spordile. Selle sammu eesmärk on leida järk-järgult parem tasakaal töö, investeerimise ja eraelu vahel, tunnistas ta. ”Täna on tasakaaluga nii nagu on, kindlasti see 100% ei ole,“ tunnistas Ilves.

Ka Farra ütles, et tasakaalu leidmine on tema jaoks päris keeruline.

Kuidas leida õige mõtteviis

Investorite meelest ei tule finantsvabadus teatud numbri saabumisega kontole, vaid selleks on vaja õiget mõtteviisi. „Sul võib olla seal kontol olla 10 miljonit miljardit, aga kui mõtteviis ei ole paigas, siis sa ei ole finantsvaba.“